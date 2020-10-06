iOS 14.0.1更新沒有後悔藥！iOS 14和13.7已關閉驗證

美國 Apple 公司在台灣時間 2020 年 9 月 17 開放 iOS 14.0 系統正式版更新，隨後在 9 月 18 日立即向開發者釋出第一個 iOS 14.2 beta 進行測試。和往年一樣，Apple 在一周後釋出了 iOS 14 第一個修正版本 iOS 14.0.1 更新，帶來了針對 iOS 14 主畫面小工具，預設應用設定等的修復。

蘋果釋出 iOS 14.0.1 後停止簽署 iOS 14

Apple 在開放 iOS 14.0.1 系統更新一周後，今天停止了對 iOS 14 首個版本構建的簽名。表示已經將設備更新到 iOS 14.0.1 的用戶無法再降級到 iOS 14.0 或 iOS 13.7。Apple 為了鼓勵用戶保持操作系統的更新，經常在新版本出來後停止簽署舊版本的軟體更新。

iOS 14.0.1 是一個錯誤修復更新，修復了 iOS 14 初始版本中無法解決的問題。該更新修復了一個可能導致 iPhone 重啟後，設定為預設的第三方應用被重置的錯誤。它還解決了一個可能導致 iPhone 無法連接到某些 Wi-Fi 網路的錯誤，並修復了一個可能導致無法使用某些郵件運營商發送電子郵件的問題。

iOS 14.0.1 是目前用戶可以下載的 iOS 公開版本，但也有一個 iOS 14.2 beta 更新，已經提供給開發者和公測版用戶。iOS 14.2 引入了新的表情符號，控制中心的 Shazam 音樂識別功能，以及其他一些 Apple Music 音樂相關的控制中心調整。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》