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對抗外來市場競爭 印度政府計畫推動境內自有軟體市集服務

聯合新聞網 / 楊又肇

在包含蘋果、Google均加強布局印度市場，同時包含小米、華為、OPPO、realme等手機品牌也積極爭奪印度市場佔比之際，相關消息指稱印度政府將推動境內自有軟體市集服務，藉此對抗外來市場競爭。

依照印度金融時報引述印度政府相關人士說法，透露將在印度境內推行自有軟體市集服務。同時為了進一步增加競爭優勢，在印度境內推行的自有軟體市集服務將不會比照Google、蘋果額外徵收30%比例不等分潤費用。

目前統計數據顯示，印度境內至少有超過5億人已經使用智慧型手機，其中絕大多數都是採用Google Android作業系統，因此絕大部分應用服務都是透過Google Play Store管道取得。而目前蘋果雖然已經在印度市場擴大布局，但使用iPhone機種比例依然不高，而蘋果也持續設法增加印度市場使用人數，並且擴展App Store使用比例。

但在近年持續扶植境內企業情況下，印度政府也開始避免境外業者影響市場競爭公平性，加上近期與中國政府交惡情況下，更讓印度政府大力限制源自中國的應用服務，包含TikTok、WeChat、美圖、快手、百度均成為被限制對象，理由則是影響使用者隱私安全。

而此次傳出準備推行自有軟體市集服務，顯然印度政府希望進一步推廣境內業者打造服務，避免Google等境外業者在印度市場影響競爭公平。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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