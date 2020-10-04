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報導指稱微軟將在Microsoft Teams 增加虛擬化的「上下班」功能

聯合新聞網 / 楊又肇

依照華爾街日報報導指稱，微軟目前著手在旗下協同作業服務平台Microsoft Teams增加新功能，將讓使用者可透過虛擬化的「上下班」功能，避免在家工作會不自主地超時工作。

由於今年疫情影響，使得不少人必須在家工作，但也因為少了出門通勤往返時間，加上沒有像在公司般有明顯上下班的時間感，甚至從起床開始就準備上工，不像以往可能還會有上下班通勤時間做緩衝，因此通常在家工作都會比正常上下班花費更多時間處理事務。

為了避免在家工作因為沒有明確上下班時間，造成工作超時、過勞情況 畢竟現在鼓勵員工在家工作情況，反而造成員工花費更多時間在工作上，對於微軟或其他企業來說，可能也會產生人力管理，甚至企業負面形象問題。

因此，微軟希望能在Microsoft Teams加入新功能，讓使用者能有更多時間放下手邊工作，並且檢視手上工作進度，同時適度地轉換心情，或是放鬆休息。

目前微軟尚未提出具體做法，但猜測可能是透過類似Google數位健康方式，讓使用者能清楚知曉目前已經花費多少時間在處理工作事宜，並且能自主適時地放下手邊工作，或是透過明確時間管理讓使用者知道什麼時候該「下班」。

不過，這樣的情況還是會面臨有工作壓身時，多數人多半會考量主管等壓力繼續將工作完成，甚至可能會有更多工作急件等待處理，因此即便微軟在Microsoft Teams增加緩和在家工作時間功能，是否能派上用處可能就見仁見智了。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

在家工作 疫情 過勞

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