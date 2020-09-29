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升級再等等！Android 11升級傳災情 App切換、相機異常未解

聯合新聞網 / 綜合報導
Android 11更新系統推出後，首批進行升級的Pixel手機用戶紛紛傳回災情，包含App切換、相機失靈等慘況，圖為Pixel 4機型。圖擷自Google官網
Android 11更新系統推出後，首批進行升級的Pixel手機用戶紛紛傳回災情，包含App切換、相機失靈等慘況，圖為Pixel 4機型。圖擷自Google官網

Pixel用戶想更新Android 11先等等！自9月9日起，Android 11正式推出後，各地紛紛傳回升級災情，包含多工頁面出現異常、相機無法使用等狀況，然而Google官方目前也未出面回應。

近來在Reddit、Pixal論壇中，有數篇文章高度討論近來推出的Android 11版本，不少Pixal手機用戶紛紛回報升級後的災情，包含機型Pixel 2、Pixel 3、Pixel 4及最新款Pixel 4a皆出現如多工頁面出現莫名閃爍與詭異的放大跳動畫面，無法正常切換App使用的慘況，而目前可透過暫時關閉螢幕、進入鎖屏畫面簡單解決。

另也有網友透露，升級Android 11後，相機App無法使用或在切換模式時跳出黑畫面，也有人的情況是無法儲存照片。有網友認為既然更新至Android 11後才傳出災情，因此有人實測退回Android 10版本，問題卻仍存在，目前還未見有效排除災情的方法，而Google官方也未出面回應。

許多Pixel用戶升級後反而遇上慘況，有人就抱怨「我的手機是Pixel 3a，更新之後我的相機不只出現延遲，還根本無法使用，我決定要忍痛重置了」、「手機畫面異常！我要打電話給別人，但是接聽跟結束鍵不只出現在詭異的位置且完全沒有作用」、「我很不喜歡這次的更新，我的Pixel 3a更新之後，隨時都是嚴重遲緩的狀況」。

為何目前僅Pixel系列機型傳出災情？由於Android系統的版本更新都是在Google正式發布後再轉由各品牌依UI介面修改再推送至旗下手機，因此升級Android 11後傳回的首波災情出現於Pixel手機。

Google Pixel Android 作業系統

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