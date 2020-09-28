LINE虛擬人像在台推出 創造專屬Q版人偶

通訊軟體LINE宣布，新功能虛擬人像今天在台灣上線，iOS更新至10.16.0版本，Android更新到10.16.2版本後，可以打造Q版人偶，還可以變換造型、新增動作，讓虛擬人像動起來。

LINE在官方部落格說明，LINE版本更新後，用戶只需要在LINE主頁上方，點選個人檔案帳號名稱，打開「個人檔案」，下方的功能列會呈現全新樣貌，包含裝飾、虛擬人像、Keep、限時動態4大功能，再點選「虛擬人像」，就能從臉型、髮型、髮色、五官、身形，到服裝、配飾、動作等自由組合設計。

LINE表示，虛擬人像還能動起來，只要點選「動態虛擬人像」按鍵，即可新增動作和改變背景。

LINE虛擬人像在聊天室、限時動態、個人檔案中都能使用。例如打開LINE介面內建相機，可從聊天室、貼文串或貼文串話題頁面中點選「虛擬人像」，還可將圖片另存後分享到聊天室中，當成大貼圖使用。