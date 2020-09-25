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微軟將在2021年繼續提供「可單次付費買斷」的Office套裝軟體
雖然微軟看起來希望逐漸讓Office套裝軟體轉為訂閱形式的服務，但針對不少企業仍希望以買斷形式使用，顯然仍規劃在2021年下半年推出可單次付費買斷使用的Office套裝軟體。
依照微軟說明，新版Office套裝軟體依然會區分Windows與Mac平台版本，但正式名稱、售價則會等到之後才準備對外公布。
在此之前，微軟是在2017年9月舉辦的Ignite活動中公布Office 2019，並且在隔年活動上宣布推出，因此在今年Ignite活動宣布準備推出新版可單次付費買斷使用的Office套裝，似乎也不太意外。
不過，原本眾人以為微軟計畫讓Office套裝軟體全面轉向訂閱形式，但顯然希望透過單次付費買斷使用需求還是有不少比重，因此才讓微軟決定繼續提供此銷售方案。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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