快訊

親妹抱骨灰...小鬼火化90分鐘成仙 將長眠陽明山臻善園

殘酷的慈悲：澳洲470頭領航鯨大擱淺 救援野放與安樂死賽跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟將在2021年繼續提供「可單次付費買斷」的Office套裝軟體

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然微軟看起來希望逐漸讓Office套裝軟體轉為訂閱形式的服務，但針對不少企業仍希望以買斷形式使用，顯然仍規劃在2021年下半年推出可單次付費買斷使用的Office套裝軟體。

依照微軟說明，新版Office套裝軟體依然會區分Windows與Mac平台版本，但正式名稱、售價則會等到之後才準備對外公布。

在此之前，微軟是在2017年9月舉辦的Ignite活動中公布Office 2019，並且在隔年活動上宣布推出，因此在今年Ignite活動宣布準備推出新版可單次付費買斷使用的Office套裝，似乎也不太意外。

不過，原本眾人以為微軟計畫讓Office套裝軟體全面轉向訂閱形式，但顯然希望透過單次付費買斷使用需求還是有不少比重，因此才讓微軟決定繼續提供此銷售方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Office

延伸閱讀

實驗開箱！微軟海底資料中心「864台伺服器」兩年後打撈上岸

微軟的大灑幣還沒結束，執行長考慮未來還會買更多遊戲開發商

微軟與Qualcomm合作App Assure開發項目 將更多app帶到Arm架構Windows PC

創新技術博覽會 四亮點

相關新聞

微軟將在2021年繼續提供「可單次付費買斷」的Office套裝軟體

雖然微軟看起來希望逐漸讓Office套裝軟體轉為訂閱形式的服務，但針對不少企業仍希望以買斷形式使用，顯然仍規劃在2021年下半年推出可單次付費買斷使用的Office套裝軟體。

iOS 14.0.1釋出更新 修正小工具顯示等問題

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 14.0.1作業系統更新，是iOS 14於9月17日發布以來首次更新，主要修正iP...

微軟預計10月釋出Linux版Microsoft Edge瀏覽器 僅限開發者率先測試

微軟換上Chromium架構的Microsoft Edge瀏覽器在推出對應Windows 10、macOS平台版本後，微軟終於確定對應Linux平台版本終於會在今年10月開放預覽。

Google Drive垃圾桶檔案將只保留30天 超過即自動永久清除

為了隨時存取資料，不少人都會把檔案存放在 Google Drive、Dropbox 等雲端硬碟上，但是…雲端硬碟的空間並非是無限大，以 Google Drive 為例，每個帳號只有免費的 15GB 空間，如果不想要雲端容量爆掉，只能定期整理檔案、清理垃圾桶。

新「嘆氣」表情超實用！ Google發布5款全新emoji

現代通訊軟體發達，每個人每天都在接受大量的訊息，表情符號也是現代人傳訊息時不可或缺的元素，google今日就在網上發布新的emoji（表情符號）...

抓姦神器！LINE這功能曝「聊天頻率」 網驚：現在才知道

通訊軟體LINE是台灣人常用的聊天APP之一，可以傳文字訊息、生動貼圖、撥打電話以及視訊，近日一名女網友意外發現LINE的「隱藏功能」，可以快速得知你與他人聊天的頻率，讓不少人笑稱「翻舊帳神器」。

LINE Pay強化非接觸支付應用 在日本與Apple Pay整合

在此次LINE年度發表會中，LINE進一步宣布將在日本地區推出LINE Pay付款連結功能，同時也計畫與Apple Pay服務整合，並且針對新型冠狀病毒疫情影響急需緊急資金調度需求，讓更多人可透過全新信評機制藉由LINE Pocket Money服務貸款。

Android 11正式版本釋出 依然先開放Pixel系列與特定合作品牌機種升級

從今年6月開始向一般民眾釋出公開測試版本，Google如同先前市場傳聞般，選擇在美國西岸時間9月8日開放Android 11正式版本更新，同時不意外地也僅先針對Pixel系列，以及包含小米、OPPO、OnePlus、realme等與Google合作特定機種提供下載升級，而其他Android手機則預期會等到後續才會收到更新。

Android 11正式登場 搞懂這11個新特色手機變更好用

Android 11即日起正式推出，除了自家Pixel系列手機可以搶先升級之外，包括OnePlus、小米、OPPO和re...

Snapask時課問自學服務App全面升級 讓你「想問就問」

全球疫情還看不到終點，停課不停學成了許多家長今年最重要的教育課題，而108課綱「自發、互動、共好」的核心理念，也同步帶動...

僅限iOS 14！蘋果針對訂閱內容服務app提供「折扣碼」功能

為了能讓開發者順利吸引更多使用者訂閱內容服務app，預計在iOS 14與iPadOS 14版本加入名為「折扣碼 (Offer Codes)」功能。

iOS 14隱私設定調整延到明年初 給App開發商緩衝時間

蘋果（Apple）宣布延後調整iPhone作業系統iOS 14中的一項隱私設定，臉書和其他應用程式（App）開發商先前警...

熱門新聞

Google大當機！Gmail、YouTube等服務都遭殃

iPhone 12呼之欲出！爆料達人證實蘋果10月13日發布

舊的豆腐頭掰掰？野生iPhone 12編織Lightning充電線再次被捕獲

英雄聯盟世界大賽來了 台灣運彩高規格開盤力挺電競

iOS 14.0.1釋出更新 修正小工具顯示等問題

iOS 14 用戶最愛主畫面小工具排行榜！下載量破 570 萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。