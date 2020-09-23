快訊

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

兆豐銀董事多台灣官員 富比世編輯爆料：川普駙馬秘借14.5億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟預計10月釋出Linux版Microsoft Edge瀏覽器 僅限開發者率先測試

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟換上Chromium架構的Microsoft Edge瀏覽器在推出對應Windows 10、macOS平台版本後，微軟終於確定對應Linux平台版本終於會在今年10月開放預覽。

不過，初期依然僅會先針對開發者提供測試，同時必須透過Edge Insider網站申請註冊，才能順利取得預覽資格。

與對應Windows 10、macOS平台版本相同，對應Linux平台的Microsoft Edge瀏覽器，同樣基於Chromium架構設計，甚至也相容支援對應Chrome瀏覽器使用的擴充成是，但微軟強調在隱私安全方面作了強化，並且讓使用者能有更高個資使用掌控，同時也能避免瀏覽網頁偷偷追蹤個人資料。

另外，微軟也強調Microsoft Edge瀏覽器將能讓企業內部IT人員更容易管理，避免企業內部員工透過瀏覽器觀看可能影響工作的內容，同時也能讓IT人員僅針對瀏覽器異常行為進行追蹤，而非監看整個PC使用流程，避免造成額外隱私問題產生。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Edge 微軟 瀏覽器

延伸閱讀

覺得Edge礙眼有解嗎 微軟：Windows 10無法移除新版Edge瀏覽器

IE準備走入歷史！微軟確認11月底開始終止支援Internet Explorer 11瀏覽器

實驗開箱！微軟海底資料中心「864台伺服器」兩年後打撈上岸

微軟買下Bethesda，狂熱粉求Sony收購Konami成推特熱門

相關新聞

微軟預計10月釋出Linux版Microsoft Edge瀏覽器 僅限開發者率先測試

微軟換上Chromium架構的Microsoft Edge瀏覽器在推出對應Windows 10、macOS平台版本後，微軟終於確定對應Linux平台版本終於會在今年10月開放預覽。

Google Drive垃圾桶檔案將只保留30天 超過即自動永久清除

為了隨時存取資料，不少人都會把檔案存放在 Google Drive、Dropbox 等雲端硬碟上，但是…雲端硬碟的空間並非是無限大，以 Google Drive 為例，每個帳號只有免費的 15GB 空間，如果不想要雲端容量爆掉，只能定期整理檔案、清理垃圾桶。

新「嘆氣」表情超實用！ Google發布5款全新emoji

現代通訊軟體發達，每個人每天都在接受大量的訊息，表情符號也是現代人傳訊息時不可或缺的元素，google今日就在網上發布新的emoji（表情符號）...

抓姦神器！LINE這功能曝「聊天頻率」 網驚：現在才知道

通訊軟體LINE是台灣人常用的聊天APP之一，可以傳文字訊息、生動貼圖、撥打電話以及視訊，近日一名女網友意外發現LINE的「隱藏功能」，可以快速得知你與他人聊天的頻率，讓不少人笑稱「翻舊帳神器」。

LINE Pay強化非接觸支付應用 在日本與Apple Pay整合

在此次LINE年度發表會中，LINE進一步宣布將在日本地區推出LINE Pay付款連結功能，同時也計畫與Apple Pay服務整合，並且針對新型冠狀病毒疫情影響急需緊急資金調度需求，讓更多人可透過全新信評機制藉由LINE Pocket Money服務貸款。

Android 11正式版本釋出 依然先開放Pixel系列與特定合作品牌機種升級

從今年6月開始向一般民眾釋出公開測試版本，Google如同先前市場傳聞般，選擇在美國西岸時間9月8日開放Android 11正式版本更新，同時不意外地也僅先針對Pixel系列，以及包含小米、OPPO、OnePlus、realme等與Google合作特定機種提供下載升級，而其他Android手機則預期會等到後續才會收到更新。

Android 11正式登場 搞懂這11個新特色手機變更好用

Android 11即日起正式推出，除了自家Pixel系列手機可以搶先升級之外，包括OnePlus、小米、OPPO和re...

Snapask時課問自學服務App全面升級 讓你「想問就問」

全球疫情還看不到終點，停課不停學成了許多家長今年最重要的教育課題，而108課綱「自發、互動、共好」的核心理念，也同步帶動...

僅限iOS 14！蘋果針對訂閱內容服務app提供「折扣碼」功能

為了能讓開發者順利吸引更多使用者訂閱內容服務app，預計在iOS 14與iPadOS 14版本加入名為「折扣碼 (Offer Codes)」功能。

iOS 14隱私設定調整延到明年初 給App開發商緩衝時間

蘋果（Apple）宣布延後調整iPhone作業系統iOS 14中的一項隱私設定，臉書和其他應用程式（App）開發商先前警...

還在自己手繪表格、手動拉行距？Word五個表格小技巧讓你用得更順手

Office 是滿多人很常接觸到的實用工具，像我們這樣的編輯，最常用的就是 Word 了！但每次要畫表格時總是慢吞吞的，其實使用表格也有非常多的小技巧喔！Linda 自己選了五個我算是滿常用到的實用技巧，或許有一些你早就知道了，通通用上就可以省去不少在那邊拉表格拉來拉去的時間囉

PPT也能媲美專業製圖軟體？教你快速上手「合併圖案工具」

在ppt裡面有很多小功能，如果能夠靈活運用，很多功能都可以媲美專業的製圖軟體，今天就帶大家簡易入門，之後大家就可以自由發揮。

熱門新聞

這時換機少拿萬元補貼！iPhone 12上市前 你該了解的舊換新秘訣

賓拉登的硬碟中那些盜版日本動畫、成人影片 到底是用來幹嘛的？

手機回收抽新機！ 蘋果、三星、華碩優惠一次看

iOS 14隱藏祕技：iPhone背面輕敲截圖、前鏡頭自動翻轉、睡眠模式、自動化捷徑 你學會了嗎？

望穿秋水！傳蘋果10月13日舉行iPhone 12發表會

蘋果經典不敗神機是哪支 網狂推它：找不到換iPhone 6s的理由

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。