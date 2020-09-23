微軟預計10月釋出Linux版Microsoft Edge瀏覽器 僅限開發者率先測試

微軟換上Chromium架構的Microsoft Edge瀏覽器在推出對應Windows 10、macOS平台版本後，微軟終於確定對應Linux平台版本終於會在今年10月開放預覽。

不過，初期依然僅會先針對開發者提供測試，同時必須透過Edge Insider網站申請註冊，才能順利取得預覽資格。

與對應Windows 10、macOS平台版本相同，對應Linux平台的Microsoft Edge瀏覽器，同樣基於Chromium架構設計，甚至也相容支援對應Chrome瀏覽器使用的擴充成是，但微軟強調在隱私安全方面作了強化，並且讓使用者能有更高個資使用掌控，同時也能避免瀏覽網頁偷偷追蹤個人資料。

另外，微軟也強調Microsoft Edge瀏覽器將能讓企業內部IT人員更容易管理，避免企業內部員工透過瀏覽器觀看可能影響工作的內容，同時也能讓IT人員僅針對瀏覽器異常行為進行追蹤，而非監看整個PC使用流程，避免造成額外隱私問題產生。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》