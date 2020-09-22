Google Drive垃圾桶檔案將只保留30天 超過即自動永久清除

為了隨時存取資料，不少人都會把檔案存放在 Google Drive、Dropbox 等雲端硬碟上，但是…雲端硬碟的空間並非是無限大，以 Google Drive 為例，每個帳號只有免費的 15GB 空間，如果不想要雲端容量爆掉，只能定期整理檔案、清理垃圾桶。

日前 Google 宣布自 2020 年 10 月13 日起，Google 雲端硬碟檔案在垃圾桶中保存連續 30 天後，將會自動永久刪除。

圖片及資料來源：G Suite Updates

Google 這次功能早已經在其他主流雲端硬碟實行多時。畢竟對使用者來說，儘管已經將不要的檔案丟到「垃圾桶」，但垃圾桶的檔案仍然會持續佔用 Google 儲存空間，除非使用者手動清理垃圾桶，只是…不少使用者都會忘記垃圾桶裡的檔案。因此當這項政策實施後，預計不會有太大的衝擊。

要注意的是，這項政策影響範圍不只有 Google 雲端硬碟，也將適用在雲端硬碟檔案串流（ Drive File Stream ）的垃圾桶檔案，但對於備份和同步行為沒有影響。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》