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新「嘆氣」表情超實用！ Google發布5款全新emoji
現代通訊軟體發達，每個人每天都在接受大量的訊息，表情符號也是傳訊息時不可或缺的元素之一，google今日就在網上發布新的emoji（表情符號），這次新增5款表情符號，另外，先前只有ios系統的表情符號可更換膚色，現在Unicode 13.1也可以了！
據「9to5Google」報導，Android 11才剛引進了 62個字符，但Google已經為Unicode 13.1的表情符號做了新的設計，而新添的五款表情符號分別有，雲中窺探的臉、嘆氣的臉、眼睛旋轉昏頭的臉，修補的心及燃燒的愛心，這5個表情符號皆分類為微笑和情感。
同時，Unicode 13.1也添加了在表情符號上選擇性別及膚色的功能，像是鬍子、吻、夫妻愛心上，可以選擇女人對女人，男人對男人，男人對女人等各種組合搭配，總計共有200多種新組合。
目前Google在網路上搶先曝光，但尚未放到任何手機中，由於九月初已先推出最新的Android 11，所以還不清楚Unicode 13.1表情符號何時會來，不過過去Google透過作業系統更新發布相關運用，作為安全修補程序或下一個主要版本的一部分，因此今天發表的新表情符號可能會在接下來的幾個月中，以類似的方式發佈。
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