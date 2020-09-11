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抓姦神器！LINE這功能曝「聊天頻率」 網驚：現在才知道

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現LINE的「隱藏功能」，可以快速得知你與他人聊天的頻率。示意圖／ingimage
網友發現LINE的「隱藏功能」，可以快速得知你與他人聊天的頻率。示意圖／ingimage

通訊軟體LINE是台灣人常用的聊天APP之一，可以傳文字訊息、生動貼圖、撥打電話以及視訊，近日一名女網友意外發現LINE的「隱藏功能」，可以快速得知你與他人聊天的頻率，讓不少人笑稱「翻舊帳神器」。

原PO在Dcard發文表示，無意間發現LINE的新大陸，簡單幾步驟就能知道與他人聊天的頻率。首先打開聊天視窗，點選右上角的「放大鏡」圖案，接著點右下角的「月曆」，就會跳出有聊天紀錄的日期。

原PO補充說明，「深色代表有聊天的日期，淺色代表沒有聊天的日期，按日期訊息會直接跳到該日期，也可以看到該日期的對話」。事實上，這項功能已推出許久，只是使用者沒有特別注意。

此文一出，不少網友驚呼長知識，也有人笑說偷吃者請小心，「謝謝你的分享，我第一次聽說」、「我一直在想這是不是方便給各位男女朋友翻舊帳使用」、「現在才知道＋1」、「在群組要找訊息的時候很方便」、「我第一次看朋友用也覺得超神奇」、「原來如此，我每次都滑到快往生」、「想騙另一半的朋友請小心哈哈」。

打開聊天視窗，點選右上角的「放大鏡」圖案。圖擷自dcard
打開聊天視窗，點選右上角的「放大鏡」圖案。圖擷自dcard

接著點右下角的「月曆」，就會跳出有聊天紀錄的日期。圖擷自dcard
接著點右下角的「月曆」，就會跳出有聊天紀錄的日期。圖擷自dcard

深色代表有聊天的日期，淺色代表沒有聊天的日期。圖擷自dcard
深色代表有聊天的日期，淺色代表沒有聊天的日期。圖擷自dcard

LINE Dcard 月曆

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