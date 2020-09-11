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LINE Pay強化非接觸支付應用 在日本與Apple Pay整合

聯合新聞網 / 楊又肇
圖／翻攝自LINE年度發表會
圖／翻攝自LINE年度發表會

在此次LINE年度發表會中，LINE進一步宣布將在日本地區推出LINE Pay付款連結功能，同時也計畫與Apple Pay服務整合，並且針對新型冠狀病毒疫情影響急需緊急資金調度需求，讓更多人可透過全新信評機制藉由LINE Pocket Money服務貸款。

LINE Pay付款連結功能主要針對具加盟體系的中小型企業提供，讓店家能產生付款用連結，並且透過LINE服務傳遞，讓遠端消費者能直接透過連結以LINE Pay支付款項，藉此讓店家可以透過此方式提供無接觸消費服務。

此項服務目前僅在日本地區推行，預計在今年11月上線，首波參與此項功能應用的店家將可在明年7月底前免費使用。

圖／翻攝自LINE年度發表會
圖／翻攝自LINE年度發表會

另一項公布消息，則是宣布將在金年中於日本市場讓蘋果行動支付服務Apple Pay與LINE Pay服務整合，將可讓消費者直接透過iPhone，或是Apple Watch綁訂信用卡、金融卡的Apple Pay服務，直接在LINE Pay服務中儲值。

而比較特別的部分，則是與東京瓦斯合作繳款單系統，預計從明年春季可讓消費者透過LINE服務接收東京瓦斯的瓦斯費、電費帳單通知，並且能直接透過LINE Pay服務繳款，同時也能將繳費記錄存放在LINE家計簿，藉此管理每月花費細節。

至於針對疫情間有不少緊急資金調用需求，LINE也針對旗下LINE Pocket Money服務推出全新LINE Activity Model 2.0信評機制，相比去年提出的LINE Score個人信評機制，將進一步聚焦於消費者個人在網路上的活動，藉此評估信貸放款結果。

依照LINE說明，包含自營業、派遣契約員工、打工族在內族群成為LINE Pocket Money服務主要使用對象，而預計今年夏天累積貸款總額將超過100億日圓。

圖／翻攝自LINE年度發表會
圖／翻攝自LINE年度發表會

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 日本 疫情

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