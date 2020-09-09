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Android 11正式版本釋出 依然先開放Pixel系列與特定合作品牌機種升級

聯合新聞網 / 楊又肇

從今年6月開始向一般民眾釋出公開測試版本，Google如同先前市場傳聞般，選擇在美國西岸時間9月8日開放Android 11正式版本更新，同時不意外地也僅先針對Pixel系列，以及包含小米、OPPO、OnePlus、realme等與Google合作特定機種提供下載升級，而其他Android手機則預期會等到後續才會收到更新。

依照Google先前說明，Android 11更新項目將會聚焦在人、控制及隱私三大面向，意味在操作介面將會採用更自然的人機互動介面設計，另外也會在手機操作上提供更多掌控權，例如讓使用者能更快透過手機啟用特定功能，或是快速存取手機內資料，而在隱私強化部分，則會著重諸如單次授權、自動重置授權狀態，以及限制app不明背景運作行為，同時也會持續更新Google Play服務安全。

介面更新部分，則包含加入以氣泡形式呈現的訊息，以及整合式的對話通知，同時在多媒體操作與裝置控制部分也都加入全新調整，並且增加包含5G網路、螢幕可凹折手機等相容設計，另外此次也增加螢幕錄製工具。

而針對物聯網應用部分，則可透過長按電源按鍵，即可存取已經與手機連結的溫度控制器或智慧型門鎖等裝置，另外也能讓使用者從耳機快速切換到透過室內藍牙喇叭播放音樂，至於在Android 11中更是加強以無線方式使用Android Auto介面，讓使用者能以更方便形式讓手機與車輛連動。

另外，Google也針對Android 11系統更新模組做了大幅調整，可透過Google Play管道直接針對手機提供系統安全及隱私項目進行更新，不像過往必須等待新版作業系統升級才能做修正，同時Google也期望在Android 11能大幅改善系統版本碎片化問題，並且讓更多Android裝置使用體驗維持一致。

至於針對Pixel系列手機更新部分，Google則是額外增加手機整理與管理工具，並且可針對平常操作習慣提供合適app建議，並且增加選取文字、圖片，以及擷取app內影像功能。

除了宣布釋出Android 11正式版本更新，Google同樣在山景城總部設置全新Android 11雕像，不過僅以數字「11」呈現，並未採用先前傳聞的內部甜點代號「紅絲絨蛋糕 (Red Velvet Cake)」形象設計。

為了讓更多人可「就近觀看」新款Android雕像，Google更以ARCore技術打造，讓使用者能透過Android手機以擴增實景形式觀看雕像細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android Pixel

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