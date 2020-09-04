iOS 14防App追蹤用戶新功能 蘋果宣布延後推出

蘋果公司（Apple Inc.）今天宣布，將延後釋出下一版本iPhone作業系統中的新隱私功能，該功能會讓應用程式（App）開發者較難在網路上追蹤用戶以銷售數位廣告。

美聯社報導，今天公布的這項決定會影響可望本月稍後釋出、供約10億用戶免費下載更新的版本iOS 14。蘋果公司規劃iOS 14啟用後會自動阻斷應用程式追蹤功能，但如今蘋果表示將延到明年初再推出這項工具。

iPad和Apple TV預料也將在下個版本的作業系統中，添加相同的防衛功能。

由於多數人會阻止應用程式追蹤個人行為，使得免費應用程式更難賣出賺取大部分營收的廣告，因此iOS14這款新隱私功能已經引發外界憂慮。

目前應用程式都會自動被賦予一個追蹤代碼，除非iPhone手機和其他蘋果裝置用戶另外自行修改隱私控制。

經營數位廣告網絡市場僅次於谷歌的臉書公司（Facebook Inc.）上週警告，蘋果針對iOS 14新開發的隱私功能，對於此時因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引發衰退而深受其害的許多應用程式而言，恐將造成重大衝擊。