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僅限iOS 14！蘋果針對訂閱內容服務app提供「折扣碼」功能

聯合新聞網 / 楊又肇

為了能讓開發者順利吸引更多使用者訂閱內容服務app，預計在iOS 14iPadOS 14版本加入名為「折扣碼 (Offer Codes)」功能

「折扣碼」將以英文字母與數字混搭組合，將可讓開發者依照宣傳、促銷等需求發放，讓新用戶或既有用戶可透過「折扣碼」免費試用，或是以折扣方式使用付費內容。

而這些「折扣碼」在使用上還是會有一些限制，例如僅限iOS 14、iPadOS 14平台環境使用，並且僅能用在訂閱內容服務，同時在單一訂閱內容服務僅能使用一組「折扣碼」，另外使用者最多僅能在一定時間內使用10個「折扣碼」。

之所以提出「折扣碼」功能，蘋果希望能藉此推動更多訂閱使用的內容服務使用率，但加上額外限制，自然是為了避免太多人透過此方式「免費」使用，導致影響訂閱使用內容服務的分潤收入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS 14 蘋果 iPadOS

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