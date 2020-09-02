PPT也能媲美專業製圖軟體？教你快速上手「合併圖案工具」

身為 Android 手機用戶的 Linda，一直嘲諷不管是在 LINE 或 IG 等等軟體的更新上，安卓都彷彿是次等公民，像蘋果兩年多前就可以使用的 LINE 匿名長截圖功能，Android 卻遲遲都沒有（LINE 是不是以為安卓用戶都是用不到這些功能的科技宅？）。而在兩個月前，LINE 總算姍姍來遲，幫 Android 用戶更新了這個功能，但應該是還滿多用戶還不知道有這個更新的～把你的長截圖 App 刪掉吧，我們也可以用內建功能來長截圖啦！

2020-08-28 15:36