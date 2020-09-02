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PPT也能媲美專業製圖軟體？教你快速上手「合併圖案工具」

聯合新聞網 / 麥斯雞

在ppt裡面有很多小功能，如果能夠靈活運用，很多功能都可以媲美專業的製圖軟體，今天就帶大家簡易入門<合併圖案工具>，之後大家就可以自由發揮。

使用版本: office 2016

👇合併圖案工具大集合

👉聯集:

將兩個(以上)素材完美的融合在一起

👉合併:

將兩個(以上)素材，剪去互相重疊的部分。

在使用合併組合時至少要選取兩個物件，然而[選取的順序]可是充滿學問的，作為主角或是想要保留的部分or顏色就要第一個選取。

👉分割:

將素材切割成很多小碎片，可以做很多創意的設計。

👉交集:

將兩個(以上)素材選取，只保留互相重疊的部分。

使用以上這種技巧記得要先選圖片，再選文字。

👉減去:

將兩個(以上)素材選取，保留第一個選取沒被遮蓋的部分。

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

Office PowerPoint

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