還在自己手繪表格、手動拉行距？Word五個表格小技巧讓你用得更順手

會了之後以後就能更快完成表格了！

Office 是滿多人很常接觸到的實用工具，像我們這樣的編輯，最常用的就是 Word 了！但每次要畫表格時總是慢吞吞的，其實使用表格也有非常多的小技巧喔！Linda 自己選了五個我算是滿常用到的實用技巧，或許有一些你早就知道了，通通用上就可以省去不少在那邊拉表格拉來拉去的時間囉

一、怎麼快速讓表格多一列？

通常我們會把比較少的項目放在橫向的欄，比較多的項目放在直向的列，對吧？但表格最多也只能生成 8 行（列），所以常常要自己新增表格。那你會怎麼加？用手繪表格自己畫？不！只要在右下角最後一格按下鍵盤上的 tab 鍵，就會多生出一行囉！

二、要怎麼在拉動表格後讓表格等寬？

預設的表格是每格都等寬，拉動一格之後，我想讓另外幾格的寬度都相同，難道要慢慢拉？其實只要在拉動的同時一邊按 CTRL 鍵，就能讓你拉動表格以外的格子平分欄寬！

如果你是在拉動的同時按 Shift 鍵，就是只讓你拉動的那格改變寬度，其他格子的寬度是不會改變的

三、細長的表格要怎麼排在同一頁？

這個問題也是非常常見但很容易解決的，有些表格可能只有兩欄，但預設會讓表格一直排下去，這樣右邊空白一片又要印好幾張 A4，不是很浪費紙？只要點選版面配置 > 欄 > 選擇你要的欄數（圖中我是選擇三欄），就能把長長的表格列在一張 A4 紙中啦～

如果你是要刊載文章，想要讓內容分成三段來呈現，也是使用同樣的方式喔！

四、怎麼讓表格自動編號？

有滿多需要列出編號的表格，你當然不需要自己慢慢打，先把你要編號的表格選起來，在常用 > 段落裡面，選擇編號，就會自動幫你把編號標上去啦。如果你需要的編號格式比較冷門，也可以選「定義新的編號格式」喔

五、表格塞滿 A4 後總會多一行好煩！

在把表格做好之後，總會多個一行，讓列印時多印出一張空白 A4 紙，我們除了把那張 A4 紙重新塞回印表機（誤）之外還有別的辦法：在常用 > 段落，按下右下角的小箭頭，把行距改成「固定行高」、「1 點」，然後那惱人的一行就會消失啦。但要注意這是你要完成表格的最後一個步驟，要是你還要做其他表格，把固定行高壓在 1 點是會讓表格變形的喔

以上就是跟 Word 表格相關的一些小技巧，光是表格就有很多小秘訣值得我們去學，記一下來提升自己的產能吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》