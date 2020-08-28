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LINE怎麼長截圖對話？如何幫聊天室的人匿名？Android 也可用！
總算不用手動把人名馬掉了…
身為 Android 手機用戶的 Linda，一直嘲諷不管是在 LINE 或 IG 等等軟體的更新上，安卓都彷彿是次等公民，像蘋果兩年多前就可以使用的 LINE 匿名長截圖功能，Android 卻遲遲都沒有（LINE 是不是以為安卓用戶都是用不到這些功能的科技宅？）。而在兩個月前，LINE 總算姍姍來遲，幫 Android 用戶更新了這個功能，但應該是還滿多用戶還不知道有這個更新的～把你的長截圖 App 刪掉吧，我們也可以用內建功能來長截圖啦！
LINE 匿名長截圖功能現在是 iOS、Android 用戶都能使用的，如果你是 iOS 用戶但從沒接觸過這個功能，也是可以學起來用一下囉！方法都是一樣的！
首先把 LINE 更新到最新版本，在你想截圖的其中一句對話上長按，選擇「截圖」選項
這時你會看到這句話被框起來，代表被截圖的範圍，可以任意往上或往下點按，拉長你要截圖的範圍，當然要截超過手機頁面的長截圖也是可以的
可以選擇「匿名處理」，讓你想傳到社群的對話，多提供給對方一點隱私 XD 不必用筆刷把名字跟頭貼一個個馬掉真的很方便啊
完成的截圖就可以載下來，大功告成！
以上就是 LINE 匿名長截圖的超簡單教學啦。之前等這個功能等到地老天荒，希望 LINE 以後不要再這樣隨便放生安卓用戶了…
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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