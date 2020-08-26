覺得Edge礙眼有解嗎 微軟：Windows 10無法移除新版Edge瀏覽器

Microsoft 微軟日前宣布將在 2021 年終止 IE 11 和舊版 Microsoft Edge 瀏覽器，未來將由全新 Chromium 架構打造的 Microsoft Edge 瀏覽器取而代之。只是…對多數使用者來說，最常使用的瀏覽器以 Chrome 或 Firefox 為主，部分使用者甚至覺得 Microsoft Edge 瀏覽器很礙眼想把它徹底刪除。

但是…根據 Microsoft 微軟最新消息指出，Windows 10 無法刪除 Microsoft Edge 瀏覽器，也就是說 Edge 會永遠存在 Windows 10 系統之中。

圖片及資料來源：ZDNet、pcmag、Microsoft Support

微軟 Support 支援網頁近日公布一篇「Can’t uninstall Microsoft Edge 無法移除 Microsoft Edge 」說明指出，自從 2020 年 1 月新版 Microsoft Edge 全面上市，Microsoft 微軟公司已分階段推出讓 Windows 用戶從舊版 Microsoft Edge 更新成新版本。微軟希望確保所有 Windows 用戶都擁有最新的 Microsoft Edge 瀏覽器，並享有瀏覽器的效能、隱私、安全性、生產力和支援功能。

說明中進一步表示，用戶可以將個人資訊從經典版 Microsoft Edge 導入到新版 Microsoft Edge 。但由於新版 Microsoft Edge 屬於 Windows 系統更新的一部分，因此不提供移除工具或回復舊版 Microsoft Edge 的選項。

簡單來說，無論你再怎麼討厭 Microsoft Edge 瀏覽器，也無法把它從 Windows 10 系統移除。不習慣使用 Microsoft Edge 瀏覽器的使用者只能將預設瀏覽器改成 Chrome、Firefox 等瀏覽器，然後把 Microsoft Edge 瀏覽器的桌面、工作列圖示刪除，以鴕鳥心態催眠自己電腦裡沒有 Microsoft Edge 瀏覽器。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：ZDNet、pcmag、Microsoft Support