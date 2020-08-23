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免費線上將文件轉換成PDF檔 Adobe「.new 」捷徑超實用
疫情讓遠距辦公成為新常態，但遇到要填寫、簽署重要文件的狀況時，不一定每個人家中電腦都有合適的軟體可以使用。近日，Adobe宣布攜手Google，只要在瀏覽器輸入幾個快速捷徑，就可以線上免費使用便利的文書軟體。
如果想要將任何Microsoft Office或影像檔案製作成Adobe Acrobat PDF，只要在瀏覽器輸入「PDF.new」，上傳檔案就能幫你轉換成PDF檔；輸入「Sign.new」，就能製作出可以填寫、簽名、儲存和傳送的PDF形式。想將JPG轉換為PDF，則只需要登錄「JPGtoPDF.new」就能輕易完成。輸入「CompressPDF.new」則可以縮減檔案大小，傳送分享更容易。
另外，如果想要透過Adobe Spark Post建立吸引人的社群媒體內容或是簡報，只要在瀏覽器輸入「Create.new」，就能立即跳轉至Spark，有數千個範本可參考，還有數百萬個影像、圖示和貼圖可供選擇。
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