Zoom將線上會議功能 擴展到智慧顯示螢幕裝置

今天很多 Instagram 用戶打開應用時彈出一個視窗，上面寫著「Instagram 上有一種新的訊息方式，並列出了一系列功能，包括為你的聊天提供新的彩色外觀，更多的表情符號反應，滑動回復，還有一個重要的功能。與使用 Facebook 的朋友聊天。」

2020-08-18 14:13