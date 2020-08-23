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Zoom將線上會議功能 擴展到智慧顯示螢幕裝置
在Google開始將旗下Google Meet服務使用模式延伸到具備聯網功能的智慧螢幕，或是連接具備Chromecast功能的螢幕後，Zoom也宣布擴展先前推出的Zoom for Home功能，將支援亞馬遜旗下Echo Show系列裝置，以及Google旗下智慧顯示器產品，另外也支援Facebook推出的Portal系列，讓使用者能透過家中此類裝置進行線上會議，無需要僅與筆電、手機等裝置綁定。
而此項更新，將會先在9月間針對Facebook Portal系列更新支援，預計在今年底才會開放亞馬遜旗下Echo Show系列，以Google旗下智慧顯示器使用。
此外，在不同裝置上也會出現不同功能應用，例如在Portal系列會利用其人臉位置識別功能，藉此確保鏡頭能持續捕捉使用者臉部，而在Echo Show系列裝置及Google智慧顯示器，則會與行事曆等服務綁定，同時也支援Alexa或Google Assistant數位助理服務操作。
至於在Zoom基本功能部分，則是沒有太大使用差異，此次更新主要是針對必須在家工作、開會的使用需求打造，讓使用者在家也能簡單透過家裡的智慧顯示器等裝置進行線上會議，而應用在一般家人、朋友聯繫也會相當方便。
除了此次更新，Zoom近期也宣布啟用位於新加坡的數據中心，未來將支撐東南地區的線上會議使用需求，同時也能避免被質疑是否將用資料回傳至中國境內。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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