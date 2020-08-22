以Tesla話題串接的約會服務app 加入前得先確定有輛Tesla

由加拿大企業家，同時也是Tesla車主身分的Ajitpal Grewal所打造Tesla Dating，是一款串連Tesla車主的約會服務app，加入使用的條件必須擁有一台Tesla。

相較其他約會服務app，此款app要求使用者必須先證明自己擁有一台Tesla，而Grewal更強調此款app希望吸引Tesla車主，並且透過此項app進行互動。甚至在此款app宣傳用語，更強調「You Can't Spell LOVE Without "EV"」，藉此呼應app以電動車作為關連串接的特色。

在Tesla Dating使用過程中，可以確認所有用戶都是Tesla車主，因此用戶之間至少能以Tesla車款作為討論話題，而在app內也能指定希望認識哪種Tesla車款用戶，讓系統進行線上配對。

目前此項app仍處於早期推廣階段，同時僅鎖定Tesla車主，暫時還無法確認是否能形成足夠龐大的線上社群規模。但從目前越來越多人加入成為Tesla車主，同時也有一定消費能力來看，預期此款app也希望吸引更多具有一定生活品質水準的用戶加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》