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Google Maps再更新地形細節 清楚標示人行道、安全島及無障礙設施位置

聯合新聞網 / 楊又肇

近期接連針對Google Maps進行更新後，Google再次針對此項服務介面做了更新，讓使用者更容易在地圖上分辨湖泊、海灘、森林等地形細節。

相較過往必須透過切換為衛星模式，使用者才能在Google Maps服務圖資清楚看見森林、海灘等地形細節，但在一般地圖模式下可能就無法清楚呈現。

因此在這次更新中，Google便將部分地圖細節以顏色區隔等方式，讓使用者即使在一般地圖模式也能清楚分辨哪些位置是森林，哪些位置是沙漠，甚至在湖泊、河流、峽谷等地形也會以不同顏色區隔，就連森林也會以顏色層次呈現密度。

依照Google說明，此項更新主要基於既有衛星地圖圖資，並且透過圖像分析不同地形，並且轉換為不同顏色進行標示。而即便在Google Maps增加諸多顏色區塊，Google強調依然不影響既有使用流暢度。

而此次更新也針對街道資訊做了更細部呈現，讓使用者能進一步看見人行道、十字路口，甚至安全島位置，另外也能清楚標示無障礙出入口等設施位置。

此項更新預計會在未來幾個月內先針對倫敦、紐約舊金山地區進行更新，預計會在後續陸續開放全球超過220個國家地區更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 人行道 紐約 Google Maps

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