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臉書開始合併Instagram和Messenger聊天訊息
一直有傳言美國 Facebook 公司將整合旗下 Instagram、Messenger 和 WhatsApp 的訊息功能，今天 Facebook 已經開始在更新中合併 Instagram 和 Messenger 聊天訊息。
Instagram和Messenger聊天系統合併
今天很多 Instagram 用戶打開應用時彈出一個視窗，上面寫著「Instagram 上有一種新的訊息方式，並列出了一系列功能，包括為你的聊天提供新的彩色外觀，更多的表情符號反應，滑動回復，還有一個重要的功能。與使用 Facebook 的朋友聊天。」
一旦你點擊更新，Instagram 右上方的常規 Direct 圖標就會被 Facebook Messenger 的標誌所取代。 Instagram 上的聊天內容確實比以前更加豐富多彩，隨著你的滾動，發件人的訊息會在藍色和紫色之間變換。不過，目前還不能從 Instagram 給 Facebook 用戶發訊息。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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