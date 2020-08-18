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慢慢放手...微軟宣布Microsoft 365、Teams將全面停止支援IE

聯合新聞網 / INSIDE
微軟宣布Teams將於2020年11月30日停止支援Internet Explorer 11，而 Microsoft 365也會在2021年8月17日停止支援。美聯社
微軟宣布Teams將於2020年11月30日停止支援Internet Explorer 11，而 Microsoft 365也會在2021年8月17日停止支援。美聯社

不過在「全面放棄」之前，微軟倒還是會為企業用戶繼續開放專為 Internet Explorer 構建的舊站點，直到 Windows10 全面停止支援 Internet Explorer 11。

微軟今天宣布，Teams 將於 2020 年 11 月 30 日停止支援 Internet Explorer 11，而 Microsoft 365 也會在 2021 年 8 月 17 日停止支援。

停止支援後，Internet Explorer 11 將不能使用 Office 365、OneDrive、Outlook 等微軟的線上服務；此外微軟也打算在 2021 年 3 月 9 日停止支援前一版的 Edge

不過在「全面放棄」之前，微軟倒還是會為企業用戶繼續開放專為 Internet Explorer 構建的舊站點，直到 Windows10 全面停止支援 Internet Explorer 11。

微軟近年希望現有的 Windows 10 使用者可以轉去用以 Chromium 為核心打造的新版 Edge 瀏覽器；畢竟採用了 Chromium 相同核心，新版 Edge 用起來跟 Chrome 非常相似，一安裝就能匯入原本 Chrome 的書籤頁跟瀏覽紀錄，且微軟也提供自己的擴充應用商店 Microsoft Edge Addons，讓使用者跟 Chrome 一樣安裝自己喜歡的外掛。

同時微軟近年來也一直想擺脫 IE，目前官方已經把 IE 標註成「兼容性解決方案」而非瀏覽器，並鼓勵企業逐漸使用這年老力衰的軟體。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 瀏覽器 Windows 10 Office Edge Chrome

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