部分功能重疊 消息指稱Google Duo最終將被Google Meet取代

2016年隨著Google Allo一同亮相的Google Duo，後者因為更貼近一般聯繫使用需求，因此逐漸成為Google著重發展產品，甚至與搭載Google Assistant的智慧裝置整合，讓使用者更方便以此通話，或是透過視訊聯繫。而在稍早傳出消息，卻顯示未來Google Duo將會併入Google Meet服務。

在今年新型冠狀病毒疫情影響之下，Google透過向一般使用者開放Google Meet功能，藉此讓一般使用者能更快透過Gmail等服務發起線上會議，或是參與他人發起會議。

另一方面，Google Duo則是在獲得眾人支持使用後，一直都有獲得更新，包含加入群組呼叫、支援網頁連結、與聯絡人直接通話，另外也提供可傳送預錄影音內容，後續也與Android手機內的簡訊、通話功能整合，同時加入Google提倡的AC1編解碼規格，並且因應疫情需求讓可同時上線通話人數增加至32人，更增加不少特效增進通話趣味。

不過，由於內部目前主力推動Google Meet服務，加上Google Duo有不少應用功能與Google Meet相同或相似，因此相關消息指稱未來Google Duo將被Google Meet取代，同時原本負責Google Duo產品開發團隊成員，有部分已經離開，部分則加入Google Meet產品團隊。

在近期對外公布數據中，Google Meet每天使用人數已經成長30倍，透過Google Meet進行的線上會議時間累積達30億分鐘，同時每天平均約增加300萬名使用者，每天活躍使用人數也超過1億人。

至於Google Duo的使用人數，則在群組聊天部分成長8倍，同時每週累積超過1000萬人註冊使用，整體通話時間也比先前增加10倍。

實際上，今年5月就有消息指出，Google內部開始將包含Google Hangouts、Google Meet、Google Chat、Google Messages、Google Duo，以及Google Voice在內服務背後團隊整合，並且由Google副總裁暨G Suite產品項目總經理Javier Soltero負責帶領。而Google在後續回應證實此項消息，並且強調並未有計畫針對現有服務作任何調整。

但在整體比較之下，確實目前有更多人潮聚焦使用Google Meet，同時Google Meet也成為Google目前主推產品之一，因此功能在某種程度上有不少重疊的Google Duo，自然就會被列入整併、汰換。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》