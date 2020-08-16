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Adobe將以特殊標籤系統 協助判斷照片是否造假

聯合新聞網 / 楊又肇

去年底在MAX 2019期間宣布，將與Twitter、紐約時報攜手合作，預計透過內容真實性計畫 (CAI,Content Authenticity Initiative)打擊數位造假新聞內容，Adobe在近期釋出技術白皮書表示將推出一項標籤系統，藉此協助識別照片本是否被修改過。

依照Adobe說明，此項標籤系統將可追溯數位照片中加註攝影師名稱，以及相片拍攝地點，同時當照片被編輯時，將會自動將照片編輯記錄寫入標籤，藉由這些元數據內容，將可協助判斷照片是否遭人後製、編輯。

而此項標籤系統將以Adobe與Twitter、紐約時報提出內容真實性計畫標準設計，同時Adobe也預期將此項技術標準提供其他廠商、內容業者使用，希望從數位相機設備、軟體業者，乃至於到服務業者、內容業者等歐能加入此項標準，以利推動內容真實性計畫發展，並且讓數位照片內容更容易被人判斷是否曾被修改，藉此降低內容造假情況。

由於此項標籤系統仍須眾多業者配合，因此能否順利推行，顯然還是要看其他業者是否願意加入，否則依然難以阻止大量造假照片影響新聞事實判斷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約時報 假新聞

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