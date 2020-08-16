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傳蘋果下週推出Apple TV全新內容綁定訂閱方案

聯合新聞網 / 楊又肇

在蘋果傳出將推出多款服務綁定訂閱方案之餘，相關消息更指稱蘋果計畫加強Apple TV內的服務訂閱使用率，預期讓使用者能以每月9.99美元使用Apple TV+，以及包含CBS All Access和Showtime頻道內容。

相較近期市場傳出蘋果計畫讓使用者透過單一費用方案綁定旗下多項訂閱服務，此次傳出消息則是指稱蘋果最快會在美國時間下週一宣布，將讓使用者透過每月支付9.99美元，即可同時使用包含Apple TV+、CBS All Access與Showtime頻道內容，並且以此提昇Apple TV提供頻道內容使用率。

依照目前各別收費方案，Apple TV+是以每月4.99美元價格計費，而CBS All Access每月計費方案則是9.99美元，Showtime每月計費方案為10.99美元，在一般情況下同時訂閱這三種內容服務，使用者至少要花費25.97美元，但若蘋果可能提出的綁定訂閱方案僅以每月9.99美元價格計費，顯然將讓使用者每月訂閱支付費用大幅降低，進而增加使用者訂閱使用意願。

不過，由於綁定訂閱方案計費方式與原本各項服務訂閱費用有些差距，因此蘋果勢必要與其他訂閱服務討論分潤方式，其中可能透過費用補貼，或是其他條件交換達成合作協議。

依照彭博新聞表示，此項服務最快會在美國時間下週一對外公布，但具體細節則暫時還無法確認。

而從蘋果立場來看，若在Apple TV推行的多款服務綁定訂閱方案能獲得成功，意味接下來可選擇綁定旗下多款服務的訂閱方案「Apple One」也能獲得成功。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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