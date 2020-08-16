以Linux為基礎 Intel針對超算領域打造自有作業系統mOS

除了持續與Cray在內超算電腦業者合作處理器供應，Intel也針對超算領域打造名為mOS的作業系統。

mOS是以Linux為基礎，目前已經發展至0.8版本，其中採用Linux 5.4 LTS作為內部核心，並且整合Intel打造的LWK核心設計，其中以Linux內部核心作為部分CPU運作控管，並且以LWK核心管理系統其他運算需求。

目前mOS相關內容已經透過GitHub公布，並且應用在ASCI Red、IBM Blue Gene等超算電腦系統，接下來也預計應用在美國阿貢國家實驗室Aurora Exascale超級電腦系統，同時也預期採用新一代Xeon Scalable可擴充處理器，並且配合同樣由Intel打造的One API開發工具設計內容運作。

不過，Intel現階段並未公布太多mOS相關細節，僅確定此款作業系統主要用於超算領域，在大規模資料運算過程提供更好負載運作，並且確保運算可靠度。目前此款作業系統仍處於開發階段，因此尚未成為Intel正式產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》