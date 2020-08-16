對應CarPlay使用的iOS版Google Maps更新 再次釋出支援Apple Watch版本

Google稍早宣布針對對應CarPlay的iOS版Google Maps釋出更新，同時也再次針對Apple Watch提供對應使用版本，讓Google Maps服務能在更多蘋果裝置上使用。

此次針對CarPlay使用介面的更新，主要加入支援CArPlay新版分割畫面顯示介面，讓使用者透過CarPlay介面使用Google Maps服務時，同時可以控制開車時經常使用的音樂服務播放，或是有足夠空間顯示接下來應該轉入道路名稱，或是其他更直覺的導航資訊。

而Google強調此次更新，主要是讓駕駛能更專注導航介面，並且透過按步導航指示行走在正確前進路線上，不會像以往可能容易誤判，導致錯失正確行進路線。

另外，此次更新則是將過去曾在2015年加入Apple Watch的Google Maps導航功能再次釋出，同樣可接手使用者在iPhone上的Google Maps導航操作，並且透過卡片方式呈現各個導航步驟，同時支援行走、汽車、單車，或是搭乘大眾運輸工具等導航模式，其他功能也包含加入預估路程時間功能。

依照Google說明，新版Google Maps將從即日起開放iOS裝置更新使用，而對應Apple Watch的版本，則要等未來幾週才會在Apple Watch上的App Store上架。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》