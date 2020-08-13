Google Maps地圖重回Apple Watch 新增支援CarPlay儀表板功能

Google 官方公布兩項針對 Apple 蘋果平台的 Google 地圖新功能，包括 Google Maps 地圖重新回歸支援 Apple Watch，及新增支援 CarPlay Dashboard （CarPlay「儀表板」）功能。

圖片及資料來源：Google、9to5Google

Apple 在 iOS 13.4 開放第三方導航 App 支援 CarPlay 儀表板的螢幕分割顯示後，等了快半年，如今 Google Maps 地圖終於新增了這輛功能。

支援 CarPlay 儀表板功能的 Google 地圖不僅可以在螢幕顯示地圖導航之外，還能同時播放音樂、podcasts、有聲讀物…等、顯示行事曆通知，CarPlay 螢幕的分割顯示還能瀏覽路線導航指示。

圖片及資料來源：Google、9to5Google

另一項 Google Maps 地圖則是針對 Apple Watch 智慧手錶。

Apple Watch 在 2015 年推出時，當時確實可以在手錶上使用 Google 地圖，但不知道是因為使用率低或什麼原因，Google 地圖、Amazon 等多家知名公司突然從 Apple Watch 移除，如今 Google 地圖終於回歸 Apple Watch ！

使用者在 iPhone 地圖設定導航，就能同步在 Apple Watch 瀏覽路線、顯示預估到達時間…等，而且無論是開車、騎車、大眾運輸或步行導航都能使用。

圖片及資料來源：Google、9to5Google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》