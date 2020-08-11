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Google未來將讓使用者能直接在app內打星評等 或是留言反饋
依照Google說明，接下來將在Google Play Store採用全新App內評價API，將讓使用者能直接透過在app內跳出視窗內打星評等，或是加上使用意見，無需額外跳到Google Play Store頁面。
相較過往要在Android平台app給予使用評價，通常必須跳回Google Play Store頁面，因此經常會讓人感覺困擾，並且下意識地關閉畫面，或是選擇返回app，而未留下任何評價互動，造成開發者可能會無法知曉更多實際使用體驗。
因此在Google公布的新版API中，將讓使用者能直接透過在app內跳出視窗完成打星評等，或是留下使用意見的操作，藉此吸引更多使用者留下實際操作體驗反饋內容。
雖然不見得會讓使用者更願意留下意見，但至少Google做出這樣的調整將能減少操作上的一些干擾，同時使用者也能選擇直接關閉提示給予評等的提示。
而此項功能其實從去年就開始測試，同時也曾被人從Google Play Store原始編碼中挖掘，直到今年年初才開始準備推行此項機制。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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