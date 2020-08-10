夢工廠創辦人打造的短影片串流服務Quibi 開始在紐澳測試免費版本

由夢工廠動畫共同創辦人、前任執行長Jeffrey Katzenberg創立的短影片串流服務Quibi，目前開始在澳洲及紐西蘭地區提供以廣告內容支撐營運版本，同時也將原本在澳洲的付費價格從原本12.99澳元調降為6.99澳元，藉此吸引增加更多用戶人數。

由於過去不少服務都會選擇在澳洲、紐西蘭地區進行測試，這次選擇先在澳洲及紐西蘭提供以廣告支撐營運的免費版本，並且將原本付費方案價格調降，或許也會進一步擴展至其它市場。

Quibi名稱源自「速食 (Quick Bites)」諧音，主打向年輕觀眾族群提供方便以手機觀看的高品質短影片內容，並且被視為「短影片版本的Netflix」。而除了創辦人Jeffrey Katzenberg本身為夢工廠動畫共同創辦人、前任執行長身分，更找來前HP執行長Meg Whitman負責帶領，因此也讓市場對於此服務未來發展備受關注。

而Quibi提供影片內容長度幾乎不超過10分鐘，而內容本身除了以原創形式呈現，更由諸多好萊塢演員、明星擔任演出，藉由簡短、容易透過手機觀看方式使用。

此外，由於結合手機觀看使用模式，部分內容片段更會以多角度形式拍攝呈現，讓使用者能透過手機改變角度，即可快速切換不同視角，或是透過不同角色立場呈現劇情內容，藉此讓使用者能持續使用服務觀看更多影片細節。

不過，Quibi使用模式的評價褒貶不一，不少人認為影片內容長度過短，同時也無法與親友一同觀看，但也有人認為將影片長度控制在10分鐘，並且貼近手機使用體驗，較符合現今使用手機觀看內容習慣。而即便每月付費使用，在觀看過程依然會看見廣告內容，必須要選擇以較高費用方案才能完全去除廣告的作法，也讓不少人質疑。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》