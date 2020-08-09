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行動版Google Docs等服務更新 加入深色模式、可直接在Gmail編輯Office文件

聯合新聞網 / 楊又肇

近期接連將旗下服務作更新後，Google稍早也針對行動版Google Docs、Google Sheets與Google Slides作更新，加入不少先前已經針對網頁版所增加功能，例如可自動提供內容建議的智慧撰寫 (Smart Compose)，以及連結內容預覽功能。

在此次功能更新中，Google宣布將先前已經針對Android平台版本服務增加的深色模式加進iOS平台版本。

不過，此次更新功能有部分依然是僅先開放G Suite服務訂閱用戶使用，暫時尚未開放給所有使用者，例如智慧撰寫功能目前僅限定G Suite訂閱用戶身分使用，同時暫時也只有先開放iOS版本，對應Android平台版本則要等到8月12日才會釋出更新。

另外，此次更新還包含在Google Docs增加點按連結進行內容預覽，以及在Google Drive內能檢視近期變動，以及檔案編輯者，另外也在Google Slides增加縱向捲動瀏覽內容模式，而在新版Gmail也能直接編輯微軟Office文件內容，另外也能直接在Gmail內回覆或增加文件註解。

至於在Google Docs、Google Sheets與Google Slides編輯內容的註解項目也做了改善，讓使用者更方便在行動裝置上檢視每個編輯註解內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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