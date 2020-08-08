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微軟串流遊戲服務違反App Store使用規範 將無法推出iOS版

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟日前向前期參與測試的使用者發出通知，表示旗下串流遊戲服務Project xCloud測試體驗將在9月11日關閉，緊接著則是會將此項服務併入Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案提供使用。不過，iOS平台的Project xCloud服務顯然因為無法符合App Store使用政策，導致僅能在Android平台行動裝置使用，可能無法在iPhone或iPad機種使用。

依照蘋果回覆說法，主要在於微軟此項服務內提供使用的遊戲，蘋果無法逐一針對每一款遊戲內容進行審查，因此認為微軟此項服務違反App Store使用原則，因此禁止此項服務app於App Store上架。

類似情況，Valve先前推出的Steam Link其實也面臨相同問題，由於一開始也是將Steam平台上的遊戲購買選項加入Steam Link內，造成蘋果以違反App Store使用原則為由將其下架，後續則是由Valve將App內的購買機制移除，僅保留遊戲串流遊玩與玩家線上互動功能，才順利在App Store重新恢復上架。

而Google推出的串流遊戲服務Stadia，顯然也會面臨相同問題，尤其Stadia的遊戲內容必須額外付費購買，而非透過訂閱方式使用。

至於相較其它類似性質服務如Netflix、Spotify，蘋果表示主因在於形式上有明顯差異，但也讓部分看法認為蘋果以雙重標準看待此事。

微軟在後續回應表示，將著手與蘋果進行溝通，並且儘快解決此項問題，預期讓使用iOS平台裝置的使用者也能使用此項服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 App Store iOS 串流遊戲

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