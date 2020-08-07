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安裝新版Edge後Windows 10居然變慢？微軟表示他們也不知道原因

聯合新聞網 / T客邦

過去一個多月以來，微軟不斷收到有使用者反應，指稱他們的 Windows 10 電腦運行效率顯著下降，而且多數都在安裝了新版本的 Edge 瀏覽器後發生。對此，微軟表示希望收到更多使用者的問題回饋，釐清狀況後才能有效解決問題。

如果你覺得自己電腦上的 Windows 10 作業系統，近期跑得有些緩慢的話，這或許不是你的錯覺，而是 Windows 本身的確出現了一些狀況。現在，微軟官方希望收集更多資訊，藉此釐清問題並儘快為使用者排除。

根據國外媒體報導，近期有不少使用者接連抱怨，關於 Windows 10 作業系統運行效率出現明顯下降的問題。

這些使用者表示，當系統自動安裝了 KB4559309 更新之後，Windows 10 的操作體驗居然「慢得令人難以忍受」，希望微軟趕緊給出解決辦法。至於電腦變慢的實際影響，用戶則指出包含開機時間明顯遭到拉長，以及遊戲中的 FPS 出現顯著下降等。

但 KB4559309 又是個什麼更新呢？這個更新會把使用者電腦中的舊版本 Edge 瀏覽器，自動升級為採用 Chromium 核心的新版本 Edge。近期微軟對新版 Edge 的「大力推銷」，雖然引來了使用者抱怨，但瀏覽器居然會拖慢整個系統的運行效率，這肯定是官方與用戶始料未及的事情。

過去遇到 Windows 更新導致系統出現異常的狀況，使用者的第一反應就是「移除更新」，但問題是微軟早就指出，新版 Edge 一但安裝後就無法移除，也沒有辦法回到舊版，所以 KB4559309 更新自然無法刪除，這就使得用戶困擾不已。

對此，微軟官方人員在支援論壇建議，使用者若遇到了系統效能異常低落的相關問題，請務必透過 Windows 10 內建的「意見反應中樞」（Feedback Hub）進行回報，官方唯有收集更多資料後，才有辦法對症下藥、解決問題。

另外，由於 Windows 10 變慢的原因可能跟 KB4559309 更新有極大關係，所以還有個「稍蠢」的方法，可以讓使用者繞過這項更新，那就是事先自行安裝好新版本 Edge 瀏覽器，避免讓 Windows 自行更新 KB4559309 後發生系統效率低落的問題。

來源：PC Gamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Edge 微軟 Windows 10 瀏覽器

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