安裝新版Edge後Windows 10居然變慢？微軟表示他們也不知道原因

過去一個多月以來，微軟不斷收到有使用者反應，指稱他們的 Windows 10 電腦運行效率顯著下降，而且多數都在安裝了新版本的 Edge 瀏覽器後發生。對此，微軟表示希望收到更多使用者的問題回饋，釐清狀況後才能有效解決問題。

如果你覺得自己電腦上的 Windows 10 作業系統，近期跑得有些緩慢的話，這或許不是你的錯覺，而是 Windows 本身的確出現了一些狀況。現在，微軟官方希望收集更多資訊，藉此釐清問題並儘快為使用者排除。

根據國外媒體報導，近期有不少使用者接連抱怨，關於 Windows 10 作業系統運行效率出現明顯下降的問題。

這些使用者表示，當系統自動安裝了 KB4559309 更新之後，Windows 10 的操作體驗居然「慢得令人難以忍受」，希望微軟趕緊給出解決辦法。至於電腦變慢的實際影響，用戶則指出包含開機時間明顯遭到拉長，以及遊戲中的 FPS 出現顯著下降等。

但 KB4559309 又是個什麼更新呢？這個更新會把使用者電腦中的舊版本 Edge 瀏覽器，自動升級為採用 Chromium 核心的新版本 Edge。近期微軟對新版 Edge 的「大力推銷」，雖然引來了使用者抱怨，但瀏覽器居然會拖慢整個系統的運行效率，這肯定是官方與用戶始料未及的事情。

過去遇到 Windows 更新導致系統出現異常的狀況，使用者的第一反應就是「移除更新」，但問題是微軟早就指出，新版 Edge 一但安裝後就無法移除，也沒有辦法回到舊版，所以 KB4559309 更新自然無法刪除，這就使得用戶困擾不已。

對此，微軟官方人員在支援論壇建議，使用者若遇到了系統效能異常低落的相關問題，請務必透過 Windows 10 內建的「意見反應中樞」（Feedback Hub）進行回報，官方唯有收集更多資料後，才有辦法對症下藥、解決問題。

另外，由於 Windows 10 變慢的原因可能跟 KB4559309 更新有極大關係，所以還有個「稍蠢」的方法，可以讓使用者繞過這項更新，那就是事先自行安裝好新版本 Edge 瀏覽器，避免讓 Windows 自行更新 KB4559309 後發生系統效率低落的問題。

來源：PC Gamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》