你的手機也有內建嗎？久未更新的Google Play Music 九月起陸續終止服務

Google 又要關閉一項服務了！這次輪到和 YouTube Music 定位重疊的 Play Music。

隨著 Google 將串流音樂重心放到 YouTube Music，久未更新、略顯陽春的 Google Play Music 也將緩慢步入終點。

現在 Google 終於公布服務轉移時間，從 2020 年 8 月稍晚就不能透過 Google Play Music 購買音樂，9 月開始 Google Play Music 將終止在紐西蘭和南非地區的服務，其他地區則從 10 月開始終結服務，而到了 12 月將全球完全關閉整個服務，使用者必須在此之前備份好自己放在上面的檔案。

關閉 Play Music 前 Google 保證會先讓使用者做好準備，在幾個月前就開始輔導使用者將 Play Music 的資料無痛轉移到 YouTube Music，只要點選轉移按鈕，就能把歌曲、播放清單、創作者、專輯、已購買內容等通通加入 YouTube Music。另外 Google 也開始發送郵件通知服務關閉消息以及備份轉移措施。

有付費訂閱 Google Play Music 者，Google 會在服務終止前結束訂閱收費，而出廠系統為 Android 10 之後版本的新手機，都已經內建 YouTube Music 來取代 Play Music 了。

《本文作者 Mia ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》