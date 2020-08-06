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你的手機也有內建嗎？久未更新的Google Play Music 九月起陸續終止服務

聯合新聞網 / INSIDE
隨著Google將串流音樂重心放到YouTube Music，Google Play Music也將緩慢步入終點。圖擷自Google Play
隨著Google將串流音樂重心放到YouTube Music，Google Play Music也將緩慢步入終點。圖擷自Google Play

Google 又要關閉一項服務了！這次輪到和 YouTube Music 定位重疊的 Play Music。

隨著 Google 將串流音樂重心放到 YouTube Music，久未更新、略顯陽春的 Google Play Music 也將緩慢步入終點。

現在 Google 終於公布服務轉移時間，從 2020 年 8 月稍晚就不能透過 Google Play Music 購買音樂，9 月開始 Google Play Music 將終止在紐西蘭和南非地區的服務，其他地區則從 10 月開始終結服務，而到了 12 月將全球完全關閉整個服務，使用者必須在此之前備份好自己放在上面的檔案。

關閉 Play Music 前 Google 保證會先讓使用者做好準備，在幾個月前就開始輔導使用者將 Play Music 的資料無痛轉移到 YouTube Music，只要點選轉移按鈕，就能把歌曲、播放清單、創作者、專輯、已購買內容等通通加入 YouTube Music。另外 Google 也開始發送郵件通知服務關閉消息以及備份轉移措施。

有付費訂閱 Google Play Music 者，Google 會在服務終止前結束訂閱收費，而出廠系統為 Android 10 之後版本的新手機，都已經內建 YouTube Music 來取代 Play Music 了。

《本文作者 Mia ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

串流影音 YouTube Android

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