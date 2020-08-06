將通話內容轉為文字 Google開始將即時字幕功能帶到通話場景

除了公布Pixel 4a上市資訊，Google也默默地將Live Caption即時字幕功能搬到電話語音與視訊通話使用場景，讓聽覺不方便的使用者可以透過字幕觀看方式與人「通話」。另一方面，Google也透露去年更新的新版Google Assistant使用介面，目前也將進駐德國、法國、義大利與西班牙，未來也準備推廣到更多國家地區。

在去年提出，並且隨著Pixel 4系列手機正式推出的Live Caption即時字幕功能，其中使用Google Assistant背後人工智慧技術，藉由識別方式將聲音內容轉換成數位文字，並且能在手機上即時呈現。

而此項功能原本僅在影音內容播放時提供使用，在此次更新也開始套用在電話語音與視訊通話使用場景，不過依然僅先在美國境內提供使用，同時也僅先支援英語內容。

依照Google說明，Live Caption即時字幕功能是在手機端完成識別轉換，Google並不會將內容傳送到雲端存放處理，因此所有內容都只會在手機端完成處理，不會產生任何隱私問題。

同時，此項功能最主要是希望協助聽障使用者可以透過字幕觀看方式了解影片內容，此次將此項功能加入通話功能，則可讓聽障使用者更方便透過字幕觀看與人線上「對話」，甚至未來更可針對一般使用者提供通話內容翻譯功能，讓使用者透過電話與使用其他語言的人聯繫時，將能透過翻譯功能了解對方表達內容。

另外，Google也在德國、法國、義大利與西班牙開始推行去年更新的Google Assistant操作介面，同時也加入混合語言模型讓反應速度提昇，接下來也計畫加入支援更多語言版本，讓使用者更方便使用Google Assistant數位助理服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》