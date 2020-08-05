單手黨福音！果迷曝iPhone中文輸入小技巧「一動作滑出選字列表」

許多人在使用iPhone手機輸入文字時，若想選字就要去按鍵右上角的小箭頭，打開選字列表，對於單手使用手機的用戶來說並不好操作。日前有果迷發現有更簡單叫出選字列表的方法，大呼方便之餘也笑著調侃自己「已知用火」。

據原PO表示，iPhone手機在輸入中文時，意外發現只要按住鍵盤上方選字列「往下滑」，就可以打開選字列表選字或表情符號，讓選字時能更順手。經測試後，iOS 13以上版本，除了中文鍵盤外，日文鍵盤也可用同樣方式開啟，iOS 12以下、英文鍵盤及Gboard無法使用。此外，滑開選字列表後若無選字，想收起來還是必須點選右上方箭頭才行。

果粉分享中文輸入的小技巧。 圖／翻攝自PTT

他將意外發現分享到PTT後迅速被網友推爆，多數網友都不曉得這個功能，「好方便啊謝謝分享」、「我還真不知道」、「學到！感謝」、「終於會用火了」、「長知識了」、「都用左右滑找字」、「上次不小心手滑也發現這個功能」。

另也有網友分享「長按空白鍵」可以移動游標，方便編輯文字。雖然非新技巧，但過去有3D Touch的iPhone機型是在鍵盤隨處長按都可移動游標，但到FaceID機型後，只能用空白鍵啟動該功能。