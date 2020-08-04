LINE 10.12.1更新版本現災情？ 大批網友抱怨閃退「被放生」

通訊軟體LINE在上周釋出10.12.1版本更新，沒想到卻引發大量閃退災情！近日各大討論區、「Google Play」LINE的頁面下，都有許多安卓用戶抱怨無法使用。根據自由時報報導，LINE官方已承認有相關通報，但未說明影響原因、以及何時能夠解決。

根據google play評論區，至少從7/29開始，便有許多用戶開始反應使用時碰到閃退或是當機，即使移除後重新安裝，可能短暫能夠回復使用，但不久後仍會當機。由於LINE官方並沒有公開對災情表示意見，許多用戶相當無奈，抱怨被官方「放生」。

網友討論後，發現遇到該情況的大多是舊款、中低階的安卓手機，如HTC M9、HTC ONE X9、OPPO R9、OPPO A39等等。有些人在將LINE降版本安裝後，即解決問題。

根據報導，LINE官方除表示正積極處理中，仍建議用戶將LINE和Android都升級至最新版本、確保儲存空間大於2GB、並確定手機有解除「網路使用限制」和「網站過濾服務」。