【中美角力】Zoom停止直接服務中國大陸客戶 8月23日開始

視像會議應用程式Zoom在8月3日公布，從8月23日起不再向中國大陸地區的客戶直接銷售新的Zoom服務或升級服務，會通過第三方合作夥伴提供服務。未知Zoom今次變更是否有意與中國保持距離，以免被捲入中美角力漩渦。

Zoom在3日向客戶發布服務變更通知，宣布23日起不再向賬單地址為中國大陸地區的客戶，提供直接銷售或升級服務。

它將會以合作夥伴模式在中國大陸活動。Zoom在8月3日電郵通知中表示，稱會給予客戶「更好的本地支援（服務）」。

Zoom的發言人補充說，中國大陸用戶將可繼續以參加者的身份參與Zoom會議。

通知指出，Zoom過去在中國大陸市場的銷售模式包括直接銷售、在線訂閱及通過合作夥伴銷售。

Zoom在2個月前停止在線訂閱的銷售模式。今次的變更正將公司在中國大陸的銷售轉為僅限於通過合作夥伴進行銷售的模式。

Zoom稱，這些合作夥伴的產品中嵌入Zoom的技術，他們會為中國大陸客戶提供更好的本地化服務。

這間由華人創辦的美國科技企業6月11日承認曾應中國政府要求封鎖中港民運人士的帳戶。

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文章授權轉載自《香港01》