快訊

K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

【中美角力】Zoom停止直接服務中國大陸客戶 8月23日開始

香港01 / 撰文：何文翰
視像會議應用程式Zoom在8月3日公布，從8月23日起不再向中國大陸地區的客戶直接銷售新的Zoom服務或升級服務。 （路透）
視像會議應用程式Zoom在8月3日公布，從8月23日起不再向中國大陸地區的客戶直接銷售新的Zoom服務或升級服務。 （路透）

視像會議應用程式Zoom在8月3日公布，從8月23日起不再向中國大陸地區的客戶直接銷售新的Zoom服務或升級服務，會通過第三方合作夥伴提供服務。未知Zoom今次變更是否有意與中國保持距離，以免被捲入中美角力漩渦。

Zoom在3日向客戶發布服務變更通知，宣布23日起不再向賬單地址為中國大陸地區的客戶，提供直接銷售或升級服務。

它將會以合作夥伴模式在中國大陸活動。Zoom在8月3日電郵通知中表示，稱會給予客戶「更好的本地支援（服務）」。

Zoom的發言人補充說，中國大陸用戶將可繼續以參加者的身份參與Zoom會議。

通知指出，Zoom過去在中國大陸市場的銷售模式包括直接銷售、在線訂閱及通過合作夥伴銷售。

Zoom在2個月前停止在線訂閱的銷售模式。今次的變更正將公司在中國大陸的銷售轉為僅限於通過合作夥伴進行銷售的模式。

Zoom稱，這些合作夥伴的產品中嵌入Zoom的技術，他們會為中國大陸客戶提供更好的本地化服務。

這間由華人創辦的美國科技企業6月11日承認曾應中國政府要求封鎖中港民運人士的帳戶。

延伸閱讀：

蓬佩奧稱美國很快將對TikTok等軟件採取行動　中方堅決反對

張一鳴發內部信談TikTok：爭取最好結果　不放棄探索任何可能性

文章授權轉載自《香港01》

Zoom

相關新聞

【中美角力】Zoom停止直接服務中國大陸客戶 8月23日開始

視像會議應用程式Zoom在8月3日公布，從8月23日起不再向中國大陸地區的客戶直接銷售新的Zoom服務或升級服務，會通過第三方合作夥伴提供服務。未知Zoom今次變更是否有意與中國保持距離，以免被捲入中美角力漩渦。

iOS版Google One 加入手機資料自動備存功能

Google在去年針對Android平台的Google One增加手機資料自動備存功能，目前也將這項功能帶到iOS平台，同時不限額外付費版本也能使用此項功能。

開發人員以Ubuntu與Firefox打造與Chrome OS抗衡的網頁版作業系統

本身主導Ubuntu Unity Remix、Ubuntu Education，甚至也曾參與對應Raspberry Pi硬體環境使用的Krob Linux軟體項目開發的Rudra Saraswat，稍早於個人Twitter透露將以Ubuntu的Linux架構為基礎，搭配Mozilla Firefox瀏覽器打造一款同樣以網頁運作為主的作業系統，並且將以Ubuntu Web為稱。

Instagram被抓包後台偷開相機！官方這樣回覆果粉

美國 Apple 公司在最新發布的 iOS 14 系統增強隱私權功能，並提高了檢視權和用戶控制權掌控度。當 App 或小工具想存取用戶剪貼簿或開啟相機、麥克風時，iOS 14 會通知用戶。

已誕生114位頭獎得主！韓國樂透預測App進軍台灣 用大數據把獎號算給你

由韓國上市公司 BrainContents Co. Ltd. 所研發的樂透彩預測應用程式「富達樂透」，今日正式在台灣市場上線，提供民眾威力彩、大樂透、今彩 539 的預測、分析等多樣化資訊服務。

想當Google地圖達人？高級在地嚮導傳授超實用地圖秘笈！

儲存停車位、多點路線規劃，你每天使用的 Google 地圖真的有用好用滿嗎？讓我們一起來看看還有哪些訣竅！

Google Maps除了以機器學習維持地圖正確性 更仰賴在地社群共同維護

近期宣布於台北在內10個城市加入共享單車導航路徑規劃功能後，Google今日 (7/28)透過解密系列線上聚會分享Google Maps功能特色，其中更說明Google Maps建置是透過全球團隊進行收集街景、查核問題，並且透過機器學習模型維持地圖正確性，另外也配合在地嚮導與社群成員共同維護Google Maps資訊內容。

最低記憶體需在1GB以上 Google計畫提昇Android Go手機執行流暢度

依照XDA Developers論壇網站取得文件顯示，Google計畫再次調整Android Go手機設計規範，將使內建記憶體容量增加至1GB，藉此增加Android Go手機運作流暢度。

Microsoft Edge瀏覽器將可自動切換使用帳號 支援翻譯54種語言

在Inspire 2020線上活動裡，微軟展示新版Microsoft Edge瀏覽器即將加入功能，其中包含自動切換不同使用者帳號配置，以及與手機版瀏覽器連動，同時也加入支援翻譯54種語言內容。

微軟展示新版操作介面的Office 讓使用者更專注當前編輯文件

在稍早舉辦的Inspire 2020線上活動中，微軟展示預計採用新版Fluent Design設計風格的新版Office操作介面，除了讓操作介面進一步簡化，並且讓使用者能更專注當前編輯文件內容。

與YouTube直接競爭？Spotify推出Video Podcast內容

Spotify近期拓展Podcast服務市場後，目前又宣布推出Video Podcast服務，藉此在原本以聆聽為主的服務內容，加入額外以觀看為導向的影片內容項目。

EXCEL表格欄列要怎麼鎖定？常用的Google試算表功能藏在這

你可能也遇過一樣的問題，閱讀表格的同時不小心轉動滑鼠滾輪，就不曉得自己看到哪一行哪一列，而要回頭再看一次標題。今天要跟大家介紹的功能[凍結窗格]，讓我們的標題在隨處移動時，仍能清楚可見。

熱門新聞

全球首創骨傳導智慧手錶 累積銷售破萬支

Google Pixel 4a將於9月10日在台上市 中階價格享旗艦功能體驗

不到1萬2千元！Pixel 4a在Google Store開放預購 台灣9月10日正式上市

2020年怎麼了？滑鼠的共同發明人William English逝世 享耆壽 91 歲

疫情影響…遺囑App下載飆3成

再見證歷史一刻！SpaceX成功載兩位太空人返回地球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。