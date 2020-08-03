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iOS版Google One 加入手機資料自動備存功能

聯合新聞網 / 楊又肇

Google在去年針對Android平台的Google One增加手機資料自動備存功能，目前也將這項功能帶到iOS平台，同時不限額外付費版本也能使用此項功能。

不過，由於免費版僅提供基本15GB儲存容量，同時這些容量必須與Gmail、Google Photos、Google Drive儲存容量共用，剩餘空間可能就不太夠用於備份手機資料。

雖然絕大部分的iPhone使用者多半會一併購買iCloud儲存服務，但確實也會有不少使用者習慣使用Google服務，並且將不少內容存放在Google服務內，因此Google在iOS平台的Google One服務增加手機資料自動備存功能，預期將能吸引此類使用需求，讓資料能被統一存放在相同位置。

在此次更新中，Google更增加原本在網頁版就已經提供的儲存空間管理功能，方便使用者整理Google One服務使用空間。而此項功能預計在近期內釋出更新，而iOS版本似乎還要再等等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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