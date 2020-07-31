LINE電腦版更新 支援深色模式、特效貼圖

通訊軟體LINE今天公布電腦版6.2更新，可選擇只刪除正在使用電腦的聊天紀錄，並新增「深色模式」、支援具有滿版效果的特效貼圖。

LINE在官方部落格說明，原本在LINE電腦版設定中執行刪除聊天紀錄時，所有裝置包括手機上的聊天紀錄都會一併刪除。更新後，可選擇要刪除「此裝置」或「所有裝置」的聊天紀錄，包括文字、圖片、貼圖等形式。

此外，LINE電腦版6.2新增深色模式，系統預設為淺色，可以隨時到基本設定中選擇或取消深色模式。要注意的是，目前深色模式還是beta版，可能有部分情況沒有套用到，但大多數情況都可以。

LINE也表示，先前在手機版推出具有滿版華麗效果的特效貼圖，現在可以在最新電腦版上顯示。