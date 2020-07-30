開發人員以Ubuntu與Firefox打造與Chrome OS抗衡的網頁版作業系統

本身主導Ubuntu Unity Remix、Ubuntu Education，甚至也曾參與對應Raspberry Pi硬體環境使用的Krob Linux軟體項目開發的Rudra Saraswat，稍早於個人Twitter透露將以Ubuntu的Linux架構為基礎，搭配Mozilla Firefox瀏覽器打造一款同樣以網頁運作為主的作業系統，並且將以Ubuntu Web為稱。

目前還無法確認Ubuntu Web具體細節，但預期會以Firefox瀏覽器作為主要操作介面，形式上有點類似以Chrome瀏覽器為主的Chrome OS作業系統，因此Ubuntu Web作業系統的發展，有可能會直接與Chrome OS作業系統抗衡，並且能應用在各類連網裝置上使用。

不過，雖然過去已經有Apricity OS、Cub Linux等藉由網頁架構為基礎的作業系統運作，同時也一樣標榜可在各類連網硬體上使用，但最終仍無法成為Google Chrome OS競爭對手，原因在於即便能輕便地讓各個連網裝置使用，但在軟體內容支援，或是硬體規格相容情況下，這些以網頁為基礎的作業系統幾乎難以與能夠規模化發展的Google抗衡。

甚至在Google後續將Google Play Store收錄app內容也帶進Chrome OS，並且讓後續推出的Chromebook可相容使用，並且藉此擴展更多應用模式，使得其他同樣以網頁為基礎的作業系統無法比擬。

因此，即便是以目前相對被較多人使用的Ubuntu作業系統為基礎，並且搭配Firefox瀏覽器以網頁形式運作，但實際功能應用與服務擴展彈性，恐怕還是會成為使用者是否願意繼續使用的關鍵。

Coming soon! Stay tuned! — Ubuntu Web (@ubunweb) July 22, 2020

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》