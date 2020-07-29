Instagram被抓包後台偷開相機！官方這樣回覆果粉

美國 Apple 公司在最新發布的 iOS 14 系統增強隱私權功能，並提高了檢視權和用戶控制權掌控度。當 App 或小工具想存取用戶剪貼簿或開啟相機、麥克風時，iOS 14 會通知用戶。

根據一些已經安裝了 iOS 14 beta 版的用戶在 Twitter 社交網路上分享，當 Instagram 應用打開時，相機的指示燈會一直亮著。即使用戶沒有使用相機，如滾動 Instagram 瀏覽照片動態時，iPhone 上方的綠點也會顯示該應用在後台訪問相機。

Instagram 發言人表示，該行為是一個 bug 錯誤，目前工程師正在修復。該應用的 「創建模式」可以從 Instagram 相機中進入，這可能會觸發 iPhone 相機指示器，從 Instagram 動態中滑動到該應用的相機也可能會使其啟動相機。

Instagram 公司稱，系統有時會理解為用戶滑動手指打開了應用內相機，但事實並非總是如此。 Instagram 承諾將在未來的 iOS 應用更新中修復這一問題。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》