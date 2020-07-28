已誕生114位頭獎得主！韓國樂透預測App進軍台灣 用大數據把獎號算給你

由韓國上市公司 BrainContents Co. Ltd. 所研發的樂透彩預測應用程式「富達樂透」，今日正式在台灣市場上線，提供民眾威力彩、大樂透、今彩 539 的預測、分析等多樣化資訊服務。

富達樂透的系統是由韓國上市公司 BrainContents Co. Ltd. 所研發，在韓國已行之有年。富達樂透系統擁有獨家專利，是根據開獎號碼的歷史數據來生成演算法，推薦給使用者最具潛力的中獎號碼組合。

在過去的 12 年中，BrainContents 已經誕生出 114 位韓國官方樂透的頭獎得主，打破國家紀錄並獲得韓國 KRI（Korea Record Institute）認證，證明富達樂透的獨家演算法非常成功。

在韓國樂透市場創造成功經驗的 BrainContents 首席分析師朴鐘浩表示，團隊已經研究台灣樂透超過了兩年的時間，這兩年的研究時間完整分析了每期開獎的熱門與冷門號碼，藉由研究歷史數據，我們推演出強而有力的分析系統，使得富達樂透系統所預測出的號碼，較隨機選號有更高的機率能命中頭獎。

「富達樂透」除了能針對台灣的樂透彩券提供實用的資訊，更提供了即時的樂透開獎結果、樂透開獎直播、累計頭獎金額、樂透統計分析、當期預測號碼、樂透討論社群、相關新聞報導、尋找頭獎商店等功能。

「富達樂透」為慶祝在台上線，推出免費成為會員即可得到今彩 539 預測號碼活動。此外，更推出了史無前例「一年內未中獎隨即退還會費」的活動，若 VVIP 用戶在 1 年內使用富達樂透來預測彩券號碼，沒有贏得任何獎項或獎金，將把會費退還給用戶。

「富達樂透」Android 版本 App 於即日起正式上線，iOS 版本則稍後推出。官方指出，8 月 3 日起也將推出各項會員活動，邀請民眾一同下載體驗，用大數據「科學」玩樂透。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》