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Google Maps除了以機器學習維持地圖正確性 更仰賴在地社群共同維護

聯合新聞網 / 楊又肇

近期宣布於台北在內10個城市加入共享單車導航路徑規劃功能後，Google今日 (7/28)透過解密系列線上聚會分享Google Maps功能特色，其中更說明Google Maps建置是透過全球團隊進行收集街景、查核問題，並且透過機器學習模型維持地圖正確性，另外也配合在地嚮導與社群成員共同維護Google Maps資訊內容。

Google Maps從2005年2月8日正式推出，並且在2007年10月進駐台灣地區，成為眾人在台灣經常使用Google服務之一，同時在海外旅行時也能方便查找各個景點位置。而隨著Google持續更新Google Maps服務，許多功能也陸續進駐台灣地區，例如近期正式宣佈在台灣上線的單車導航功能。

依照Google說明，通常Google Maps圖資內容會以一年時間為週期進行更新，除了初期建置地圖街景內容會花費較久時間，後續更新圖資所需時間就相對較少，例如台灣當初便是花費約一年半的時間建置全台地區街景，後續則會以一年左右時間更新街景變動部分，而針對像是大型建案工程導致街景變化較頻繁、較明顯地區，Google則會縮短圖資更新頻率。

至於在與Google Maps有深度關連的在地店家、景點等資訊，Google則表示會以半年左右時間進行更新，而更新方式除了由Google本身建置，或是由店家自行上傳，同時也會仰賴在地嚮導與地圖社群成員協助更新，並且透過驗證機制確保資訊正確才會將資訊更新至Google Maps內，避免造成濫用情況。

而在在地店家評論部分，這部份雖然開放使用者自行上傳評價內容，但是遇到惡意攻擊評論情況，店家其實也能透過向Google提出申訴、舉證移除此類不實評論。依照Google說明，Google Maps本身還是以公開平等使用為原則，同時也希望避免有心人士以此進行抹黑等惡意攻擊。

在目前的Google Maps服務中，Google表示主要會與在地圖資業者合作，藉此提供更精準的地圖資訊，同時配合本身投入街景拍攝與相關技術應用，讓使用者除了能以一般地圖、衛星地圖方式研判所處位置，以及預計前往地點，更能透過直觀的影像確認行進方向，甚至可以透過更直覺的擴增實境形式進行路線導航。

同時，與更多使用需求結合之下，Google Maps目前也開始加入即時交通流量顯示、大眾運輸工具發車時間，甚至是共享單車站點位置與可供租借車輛等即時資訊，就連開車出遊時也能自動記下最後停車所在位置，讓使用者省去費心尋找車輛停放位置的困擾。

至於目前在美國等地區已經在諸多商場、機場等地點提供的室內導航功能，目前在台灣暫時還沒有上線，反而是蘋果地圖早已在桃園機場等台灣境內大型建築物提供室內導航功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

共享單車 桃園機場 建築 Google Maps

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