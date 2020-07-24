Microsoft Edge瀏覽器將可自動切換使用帳號 支援翻譯54種語言

在Inspire 2020線上活動裡，微軟展示新版Microsoft Edge瀏覽器即將加入功能，其中包含自動切換不同使用者帳號配置，以及與手機版瀏覽器連動，同時也加入支援翻譯54種語言內容。

新版Microsoft Edge瀏覽器將可自動識別不同使用者帳號配置，讓使用者能快速在個人使用帳號，以及公司使用帳號之間快速切換，藉此加快工作效率，同時也能更直覺登入對應特定帳號的網頁服務，例如透過公司使用帳號登入企業內部網路服務。

而針對手機連動功能強化部分，則是可讓使用者透過手機瀏覽、蒐集各個網站內容，並且能快速與桌機版Microsoft Edge瀏覽器連動，進而透過更大螢幕檢視網站內容。另外，使用者也能在蒐集內容增加備註，並且透過拖曳方式改變排序。

其他功能，則包含可藉由朗讀方式閱讀PDF文件內容，以及可接續過去曾開啟編輯的PDF文件，而在網頁瀏覽部分則加入支援54種語言內容，讓使用者能更方便透過Microsoft Edge瀏覽器閱讀不同語言的網頁。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》