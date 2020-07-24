最低記憶體需在1GB以上 Google計畫提昇Android Go手機執行流暢度

依照XDA Developers論壇網站取得文件顯示，Google計畫再次調整Android Go手機設計規範，將使內建記憶體容量增加至1GB，藉此增加Android Go手機運作流暢度。

同時，為了要求OEM廠商配合此項政策，Google更計畫在Android 11版本作業系統以後，不再向記憶體容量低於512MB的手機提供GMS服務授權。

而在文件內容也提到，從今年第四季開始，低於2GB以下記憶體容量的Android 10手機，預設必需以Android Go形式打造。

由於目前手機造價已經更親民化，一樣的價位已經可以購買規格更高的手機產品，因此也讓定位在入門機種的手機規格有所調整，使得Google也計畫讓原本以512MB記憶體為主的入門手機規格提昇。

但另一方面來看，主要也是越來越多app需要更大記憶體空間運作，同時也需要更多儲存容量存放資料，使得Google希望進一步提昇Android Go手機硬體規格，讓手機運作效率也能因此提昇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》