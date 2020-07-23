與YouTube直接競爭？Spotify推出Video Podcast內容

Spotify近期拓展Podcast服務市場後，目前又宣布推出Video Podcast服務，藉此在原本以聆聽為主的服務內容，加入額外以觀看為導向的影片內容項目。

目前Spotify僅與特定Podcast內容額外合作影片，例如在Book of Basketball 2.0、Fantasy Footballers、The Misfits Podcast、H3 Podcast，以及The Morning Toast等Podcast內容，同步提供可觀看影片，讓使用者能選擇透過聆聽方式使用Podcast內容，或是以觀看方式使用。

依照Spotify去年公布用戶收聽報告，顯示目前已經在其服務收錄超過50萬個Podcast內容，同時也因為將過去必須預先下載、購買的Podcast，透過串流音樂方式提供聆聽，因此大幅增加Podcast內容被使用率。

實際上，過去以來持續使用Podcast的用戶並不算少，許多人會透過各式內容的Podcast進行學習，或是在通勤過程中聆聽，因此許多新聞媒體更將報導內容製作為Podcast，方便使用者聆聽使用。

除了Spotify，包含Google、蘋果在內業者也均看好Podcast發展潛能，因此也持續經營旗下Podcast服務。

部分看法認為Spotify此舉會與YouTube服務競爭，但從目前使用模式來看，YouTube與Spotify發展模式恰好相反，前者是從原本以觀看為主的發展，進入YouTube Music以聆聽使用為主的模式，而Spotify一開始就是以聆聽為主，此次新增加的Video Podcast內容，說穿了是增加使用者額外收視內容，但是否會轉換成以Video Podcast觀看為主的發展模式，就要看Spotify接下來的發展想法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》