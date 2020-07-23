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微軟展示新版操作介面的Office 讓使用者更專注當前編輯文件

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早舉辦的Inspire 2020線上活動中，微軟展示預計採用新版Fluent Design設計風格的新版Office操作介面，除了讓操作介面進一步簡化，並且讓使用者能更專注當前編輯文件內容。

相比從2007年開始採用的Ribbon介面，微軟在新版Office操作介面持續導入Fluent Design設計風格，讓視覺更加簡化。而上方工作欄位將簡化為單一工具列，甚至可能以浮現方式呈現，當使用者需要使用時才顯現。

在新版操作介面設計裡，微軟希望能讓使用者更專注在當前編輯文件，並且透過明顯標示讓使用者確認當前使用Office服務項目，同時也能透過搜尋欄位讓使用者更方便查找關連檔案文件。

微軟Office設計負責人Jon Friedman表示，新版設計介面將進一步與行動裝置整合，並且簡化跨裝置間文件內容互動，藉此讓工作流程變得更加直覺，同時也能提昇產能效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Office

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